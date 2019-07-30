Каждый пятый ребенок в Петербурге рождается внебрачным

Каждый пятый ребенок в Петербурге рождается внебрачным
Женщины чаще всего рождают в возрасте от 30 до 34 лет. Фото: Pixabay

По данным «Петростата», за минувший 2018 год в Санкт-Петербурге родилось более 64 тысяч малышей.

Жительницы Северной столицы не торопятся заводить детей. По данным статистического агентства, большинство новорожденных появилось у пар в возрасте более 30 лет.

Самый распространенный возраст рожениц — от 25 до 40 лет. При этом, самое большое количество детей родилось у женщин в возрасте от 35 до 39 лет. Почти 3 тысячи петербурженок рожают вплоть до 49 лет.

При этом отмечается, что матери-одиночки среди общего количества составляют довольно большой процент. Таких за 2018 год стало более 11 тысяч.

У женщин моложе 20 лет родилось почти 800 малышей, 74% из них рождены вне брака. У старшего поколения данный показатель равняется 27%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Петростат» назвал главные причины смерти петербуржцев за 2018 год.

брак дети новости спб рождение детей
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга
Ветер повалил березу на машину на Дачном проспекте
Петербуржцы поддержат москвичей на митинге у Финляндского вокзала
Школьники раскладывали камни на железнодорожных путях в Финляндии
Линченко осмотрел строящиеся школы и детский сад
Индийский фрегат «Таркаш» покинул Петербург после участия в параде
Каждый пятый ребенок в Петербурге рождается внебрачным
В Сосновке заливают бадминтонные площадки