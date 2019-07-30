Каждый пятый ребенок в Петербурге рождается внебрачным

Женщины чаще всего рождают в возрасте от 30 до 34 лет. Фото: Pixabay

Женщины чаще всего рождают в возрасте от 30 до 34 лет. Фото: Pixabay

По данным «Петростата», за минувший 2018 год в Санкт-Петербурге родилось более 64 тысяч малышей.

Жительницы Северной столицы не торопятся заводить детей. По данным статистического агентства, большинство новорожденных появилось у пар в возрасте более 30 лет.

Самый распространенный возраст рожениц — от 25 до 40 лет. При этом, самое большое количество детей родилось у женщин в возрасте от 35 до 39 лет. Почти 3 тысячи петербурженок рожают вплоть до 49 лет.

При этом отмечается, что матери-одиночки среди общего количества составляют довольно большой процент. Таких за 2018 год стало более 11 тысяч.

У женщин моложе 20 лет родилось почти 800 малышей, 74% из них рождены вне брака. У старшего поколения данный показатель равняется 27%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Петростат» назвал главные причины смерти петербуржцев за 2018 год.