В Петербурге водитель уснул после того, как в резался в дерево

Ранним утром на Полюстровском проспекте произошла авария.

Как сообщают очевидцы 31 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте, водитель уснул после того, как врезался в дерево на Полюстровском проспекте 54 в Калининском районе города.

«Парковка в дерево, сидит спит», — пишет автор публикации.

Пользователи в комментариях пишут, что водитель иномарки был трезв, и просто сидел на заднем сидении, «переосмысливал» аварию.

О пострадавших сведений нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утром в Петербурге случилось два ДТП с каршерингом.