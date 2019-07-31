В Солнечном обнесли дачный дом на 685 тысяч рублей

В понедельник, 29 июля, к сотрудникам правоохранительных органов Санкт-Петербурга обратился местный житель с информацией о пропаже личного имущества.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции о том, что несколькими днями ранее в его дачный дом, который находится в поселке Солнечное в Санкт-Петербурге, пробрались неизвестные злоумышленники.

Преступники совершили хищение денежных средств, телевизора и золотых украшений. Общий ущерб оценен в 685 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов принимается решение по вопросу возбуждению уголовного дела. Проводится проврека.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержан водитель такси, который похитил часы у пассажира в Санкт-Петербурге.