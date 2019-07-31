Сменить место работы хотят 66% петербуржцев

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос среди российских специалистов и выяснила, что большая часть соискателей планируют сменить работу.

В опросе принимало участие более 7 тысяч человек, часть из которых проживает и работает в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что 63% специалистов нравится их род деятельности. Каждого четвертого работа не устраивает в общем. При этом, 7% респондентов занимаются совершенно нелюбимым делом.

Однако 66% работников всё же настроены поменять место работы в ближайшем будущем. При этом, 29% опрошенных с настоящего места работы уходить не намерены, но были бы не против перейти в другую компанию. Больше всего своей работой довольны сотрудники сфер науки и образования, закупок и IT-специалисты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Центральном и Невском районах сегодня пройдут гидравлические испытания.