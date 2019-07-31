Сменить место работы хотят 66% петербуржцев

Сменить место работы хотят 66% петербуржцев
Многие ждут более выгодного предложения. Фото: Pixabay

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос среди российских специалистов и выяснила, что большая часть соискателей планируют сменить работу.

В опросе принимало участие более 7 тысяч человек, часть из которых проживает и работает в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что 63% специалистов нравится их род деятельности. Каждого четвертого работа не устраивает в общем. При этом, 7% респондентов занимаются совершенно нелюбимым делом.

Однако 66% работников всё же настроены поменять место работы в ближайшем будущем. При этом, 29% опрошенных с настоящего места работы уходить не намерены, но были бы не против перейти в другую компанию. Больше всего своей работой довольны сотрудники сфер науки и образования, закупок и IT-специалисты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Центральном и Невском районах сегодня пройдут гидравлические испытания.

headhunter новости спб опрос работа статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иск демократов к Трампу и России отклонен
Петербуржцы вошли в рейтинг самых пьющих туристов на российском побережье
Авиация МЧС приступила к тушению пожаров в Красноярском крае
Самолет из Краснодара экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности ...
Глубинную бомбу обнаружили в пункте приема металлолома в Невском районе
Шаманы из Сибири призовут дожди на горящие леса
Орландо Блум рад примирению Кэти Перри с коллегой
Американка согласилась пройти генетический эксперимент