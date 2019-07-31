В Центральном и Невском районах сегодня пройдут гидравлические испытания

Сегодня, 31 июля, «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет гидравлические испытания в двух районах города: Центральном и Невском.

Специалисты будут проверять тепловые сети на прочность и плотность. Это необходимо для подготовке сетей к предстоящему отопительному сезону. Благодаря испытаниям удаться обнаружить и устранить ненадежные участки трубопроводов.

Отмечается, что температура воды в тепловых сетях составляет не более 40 градусов Цельсия. Специалисты призывают к осторожности горожан и соблюдению правил безопасности. При обнаружении признаков повреждения теплосети следует сообщить в службу 112.

Программу испытаний по улицам в Невском и Центральном районе можно узнать на официальном сайте «Теплосети Санкт-Петербурга».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в среду в Санкт-Петербург придет опасный ветер.