Пенсионные фонды увели у россиян миллиарды рублей

В 2018 году клиенты потеряли всего 4,3 миллиарда рублей инвестиционного дохода при переходе из негосударственных пенсионных фондов. Фото: pixabay

В 2018 году клиенты потеряли всего 4,3 миллиарда рублей инвестиционного дохода при переходе из негосударственных пенсионных фондов. Фото: pixabay

Россияне потеряли миллиарды рублей в 2018 году по вине Пенсионного фонда.

В прошлом году жители России лишились 15,6 миллиардов рублей по причине досрочных переводов пенсионных накоплений. А в 2017 году подобные потери составляли почти более 44 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данный Счетной палаты.

Отмечается, что в 2018 году клиенты потеряли всего 4,3 миллиарда рублей инвестиционного дохода при переходе из негосударственных пенсионных фондов.

Фиксинг инвестиционных доходов от пенсионных накоплений происходит в момент, когда договор вступает в силу, после чего он повторяется каждые пять лет. Первый фиксинг для договоров, вступивших в силу в 2011 году, наступил 31 декабря 2015 года.

Чтобы осуществить перевод пенсионных накоплений, гражданин имеет право подать два вида заявления — срочное и досрочное.

При досрочном переходе деньги переводятся к другому страховщику в I квартале следующего года. Если перевод произошел в год до наступления фиксинга, то гражданин теряет весь инвестиционный доход, накопленный с момента предыдущей фиксации.

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