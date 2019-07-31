В Петербурге ученые займутся сбором биообразцов больных диабетом

Образцы будут изучаться при помощи метода GWAS, который выделяет отдельные гены, ответственные за заболевание. Фото: pixabay.com

Образцы будут изучаться при помощи метода GWAS, который выделяет отдельные гены, ответственные за заболевание. Фото: pixabay.com

Ученые СПбГУ совместно с эстонскими коллегами собирают биологические образцы людей, заболевших диабетом второго типа.

Как сообщили генетики университета, изучение биообразцов диабетиков даст возможность определить, в каких генах мутации приводят к данному заболеванию. В результате чего можно будет предотвратить болезнь еще до появления первых симптомов.

Проект петербургских и эстонских ученых позволит выявить генетические причины развития диабета второго типа. Для реализации цели они планируют собрать около 2 тысяч образцов крови больных жителей северо-запада России.

Образцы будут изучаться при помощи метода GWAS, который выделяет отдельные гены, ответственные за заболевание.

Как сообщает «Мойка78», в настоящее время более 90% больных сахарным диабетом сталкиваются именно с диабетом второго типа. Только в России количество заболевших насчитывается около 3,7 млн человек.

Надежных инструментов для выявления на ранней стадии обнаружения болезни еще не созданы.

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