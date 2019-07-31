В Невском районе водители не поделили дорогу и устроили стрельбу

Выстрел из пистолета был произведен в качестве привлечения внимания. Фото: pixabay

Выстрел из пистолета был произведен в качестве привлечения внимания. Фото: pixabay

На проспекте Обуховской обороны сцепились два автомобилиста, у одного в руках был нож, а второй достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

В отделение полиции Невского района 30 июля поступило сообщение о том, что на проспекте Обуховской обороны произошел конфликт между двумя вооруженными водителями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место, где установили, что в ходе конфликта один из водителей достал нож, а второй (заявивший в полицию) травматический пистолет ИЖ-79-9ТМ. Отмечается, что выстрел из пистолета был произведен в качестве привлечения внимания. Стрелок предъявил правоохранителям разрешение на владение оружия.

После предупредительного выстрела, автомобилист с ножом уехал на своем автомобиле Range Rover в неизвестном направлении.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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