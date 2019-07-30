Неизвестный в костюме рыбака и маске расстрелял пенсионера

В руках рыбака была не удочка, а пистолет. Фото: Pixabay

В руках рыбака была не удочка, а пистолет. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области по 69-летнему мужчине открыли огонь, когда он находился в своем автомобиле.

Полиция Ломоносовского района занимается расследованием уголовного дела, которое было возбуждено по факту покушения на убийство.

Известно, что в понедельник, 29 июля, около 8 часов утра в Мартышкино на улице Немцова неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по пенсионеру, находясь в лесу.

Пострадавший получил речения левого плеча, нижнего отдела спины и правой ноги. Мужчина успел заметить только, что стрелявший был в сером рыбацком костюме и медицинской маске, за его плечом были удочки.

Пострадавшему удалось спастись, отъехал метров на 800 в переулок Серова. Затем он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Потерпевший проживает в доме на Московском проспекте, где имеет две квартиры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что раскрыто нападение на финансового директора петербургской фирмы.