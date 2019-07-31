В России назвали самые похищаемые продукты в магазинах

В России назвали самые похищаемые продукты в магазинах
Самыми популярными воруемыми товарами стали колбаса, сыры, кофе, сладости, алкоголь и морепродукты. Фото: pixabay.com

Компания BIT, разработавшая применяемую в сетевых супермаркетах систему распознавания лиц, провела исследование, в результате которого были выявлены самые часто похищаемые продукты.

Как сообщает «РБК», исходя из выводов аналитиков, в настоящем году самыми популярными среди воруемых товаров стали колбаса, сыры, кофе, сладости, алкоголь и морепродукты.

Воры в супермаркетах выносят не только еду, но и косметику. Чаще всего с прилавков в магазинах пропадают лак для ногтей, тушь, губная помада, масла для тела, волос и тени для век.

Не за долго до статистики, эксперты воссоздали портрет типичного российского вора, на основании проводимых исследований. Таким злоумышленником оказался нетрезвый мужчина в возрасте от 18-35 лет, который не имеет постоянного дохода. Большинство воров в магазинах подходит именно под этот тип.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фотографии туристов помогают ученым.

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