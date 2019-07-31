Поездки на такси в России оказались выгоднее личного транспорта

В России высокая стоимость автомобилей, в то время как поездка на такси стоит относительно недорого. Фото: pixabay.com

В России высокая стоимость автомобилей, в то время как поездка на такси стоит относительно недорого. Фото: pixabay.com

Жителям России, которые проезжают за год менее 5,3 тыс. километров, оказалось в десятилетней перспективе выгоднее пользоваться услугами такси, чем иметь собственный автомобиль.

Как сообщил «Коммерсантъ», исходя из исследования банка HSBC, такая ситуация объясняется высокой стоимостью автомобилей в России, в то время как стоимость услуг такси сейчас сравнительно недорогая.

По данному соотношению Россия заняла лидирующее место среди крупнейших стран, после нее идет Индия, там люди проезжают 2,7 тыс. км в год, в Германии нужно проехать 811 км в год, чтобы покупка авто стало выгодной.

Для составления статистики использовалась Toyota Camry. Исследователи анализировали стоимость автомобиля в той или иной стране, после чего сравнивали затраты на обслуживание и бензин. Также сравнивались цены на такси и уровень зарплат жителей.

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