«Яндекс.Драйв» начнет исключать агрессивных водителей

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» тестирует в Санкт-Петербурге алгоритм, который может помочь водителям исправить свою манеру вождения.

В блоге сервиса сообщается, что каждый автомобиль оснащен устройством, которое считывает информацию с датчиков, после чего строит модель ускорения и торможения каждого пользователя. Таким образом сервис анализирует прошлые десять поездок и прогнозирует вероятность ДТП.

Агрессивными водителями сервис считает тех, кто совершает резкие старт и торможение. Именно при таком вождении пользователи могут получить пометку «агрессивный», после чего отключается доступ к машинам высоких классов. Второе предупреждение грозит сокращением списка доступных автомобилей «на каждый день».

С таким успехом у пользователя остается совсем малый выбор, но возможность исправиться. Если водитель продолжит ездить в агрессивной манере, доступ к сервису станет закрыт для него навсегда.

Отмечается, что «Драйв» распознает передачу автомобиля новому водителю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о столкновении двух Яндекс-машин.