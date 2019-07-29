Яндекс.Драйв и Яндекс.Такси столкнулись в Парнасе

Яндекс.Драйв и Яндекс.Такси столкнулись в Парнасе
Виноватым называют водителя каршеринг-автомобиля. Фото: https://vk.com/spb_today

Пользователи социальных сетей отпускают остроты на тему сервисов компании.

Каршеринг-автомоиль и такси столкнулись в Парнасе вечером в понедельник 29 июля. Обе машины относятся к разным сервисам компании “Яндекс”.

Авария произошла на Верхней улице Санкт-Петербурга недалеко от торгового комплекса Mega. Водитель каршеринга-авто не заметил такси, выезжая на главную дорогу. Таксист пытался избежать столкновения, но не смог и влетел в столб после касания.

Пользователи соцсетей, где сообщили о ДТП, упражняются в остроумии: пользователь Денис Л. пишет: “А в будущем они наверное еще будут курьеров яндекс-еды давить”. Роман А. комментирует: “Срочно высылайте яндекс-вертолёт и яндекс-эвакуатор”

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что каршеринг-авто протаранил остановку общественного транспорта в Невском районе Петербурга.

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