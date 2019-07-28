Девушка, въехавшая в остановку на Большевиков, оказалась трезва

Каршеринг-авто проезжало на красный свет, выезжало на встречку и не остановилось по требованию.

Сотрудники ДПС гнались за каршеринг-автомобилем в Невском районе Петербурга в ночь с субботы на воскресенье. Преследование закончилось на перекрестке Большевиков и Тельмана: автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

Девушка за рулем U-Drive не реагировала на требования остановиться, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти 28 июля. Девушке 24 года, полицейские не обнаружили у нее следов алкогольного опьянения. Права у нее, судя по всему, тоже имелись.

Водителя привлекут к административной ответственности. Полицейские Петербурга составили протоколы о проезде на красный свет, выезде на встречную полосу и невыполнении требований полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в остановку в Невском районе въехала девушка.