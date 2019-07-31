Съемки фильма изменят проезд в центре Петербурга

Съемки фильма изменят проезд в центре Петербурга
Изменения будут внесены из-за съемок художественного кинофильма «Астрология». Фото: pixabay.com

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 24:00 3 августа до 22:00 4 августа станет невозможен проезд по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Чебоксарскому проспекту и Царицынскому проезду.

Причиной внесения ограничения на проезжей части в Центре Северной столицы станут съемки художественного кинофильма «Астрология». Созданием фильма занимается компания «БиС».

Также, помимо указанных ограничений, для удобства съемок будет запрещена парковка в Шведском переулке. Изменения будут действовать 2 августа с 7:00 до 24:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о съемках, из-за которых было перекрыто движение по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.

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