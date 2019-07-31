На Северной верфи заложен рыболовный траулер для Северной Атлантики

На Северной верфи заложен рыболовный траулер для Северной Атлантики
Сейчас на Северной верфи строятся 14 рыболовных судов. Фото: pixabay.com

На Северной верфи заложен третий траулер проекта 170701 «Капитан Осташков» для АО «Карельские морепродукты», он должен быть готов в 2021 году.

Серия рыбопромысловых траулеров строится на Северной верфи по проекту исландского бюро Nautic. На траулере будет установлено оборудование для производства охлажденного филе, фарша, печени, рыбной муки, а также морозильная установка. Траулер будет ловить треску, пикшу и других донных рыб в северо-восточной части Атлантического океана. По своей сложности и насыщенности оборудованием рыбопромысловые суда стоят вторыми после военных кораблей.

Заложенный траулер водоизмещением 5,5 тыс. т будет 81,6 м в длину и 16 м в ширину, он сможет развивать скорость в 15 узлов. В сутки судно, где будут работать 80 моряков, сможет замораживать до 100 т рыбы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов»

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На Северной верфи заложен рыболовный траулер для Северной Атлантики
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