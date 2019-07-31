На Васильевском острове закрыли кинологический центр

Кинологический центр «Лис» на Большом проспекте Васильевского острова закрыт, потому что он располагался в подвале жилого дома, а это запрещено СанПиН.

Василеостровский районный суд привлек к административной ответственности ИП Степанкова С.А. за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст.6.4 КоАП РФ), наложив на предпринимательницу штраф в размере 1 тыс. рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. Внеплановая выездная проверка установила, что в подвальном помещении жилого многоквартирного дома располагался кинологический центр «Лис», который предоставлял услуги по грумингу, передержке, индивидуальному и групповому обучению собак. Согласно правилам СанПиН, кинологические центры и пункты временной передержки животных должны располагаться не ближе, чем в 100 м от жилой застройки.

Степанкова в судебном заседании свою вину признала и показала, что в настоящее время центр передержки животных закрыт, деятельность не ведется.

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