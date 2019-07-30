Утвержден список потенциально опасных пород собак

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. С момента первого обсуждения его сильно сократили.

Постановление от 29 июля 2019 года №974 включает в себя список из 12 пород собак, агрессия которых, по мнению специалистов, обусловлена генетически. Кроме того, в перечень вошли породы, которые используются для травли, а также некоторые плохо изученные аборигенные породы, в которых нелояльные к человеку особи не выбраковывались. Метисы этих пород также отнесены к потенциально опасным.

В списке нет распространенных пород. В перечень вошли: американский бандог; бразильский, алапахский и американский бульдоги; булли кутта; бэндог; гибриды волка и собаки, гуль дог; питбульмастиф; северокавказская собака. С нового года этих собак запрещено выгуливать без намордника и поводка, а если такая собака охраняет хозяйский дом, то на заборе должна быть предупреждающая табличка.

Первоначально в список потенциально опасных пород, который составляли эксперты из МВД, попали 69 пород, однако он был пересмотрен после бурной реакции общественности.

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