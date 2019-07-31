Ученые выяснили, как тараканы приспосабливаются к разным ядам

Ученые выяснили, как тараканы приспосабливаются к разным ядам
В Петербурге распространены тараканы-прусаки, в последние годы их стало существенно больше. Фото: wikipedia.org

Человечество не может избавиться от тараканов, потому что их гены этих «помнят» слишком много ядов, но полного их уничтожения и не требуется, достаточно сдерживать рост популяции.

Представитель Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал РИА «Новости», что в 1980-х годах были разработаны инсектициды, привлекательные для тараканов, однако через 10-15 лет они наотрез отказались есть эту отравленную вкуснятину. Ученые предполагают, что память о встрече с различными ядами записываются в ДНК этих насекомых.

Тараканы вообще обладают очень длинной спиралью ДНК, среди насекомых она занимает второе место после саранчи, мало того, она даже длиннее человеческой. Однако важна не столько длина ДНК, сколько количество смысловых ее участков, то есть собственно генов. У тараканов их более 10 тысяч, из них полторы сотни отвечают за нюх, а более 500 — за распознавание вкуса.

Тараканы живут на планете уже около 235 млн лет, и их накопленный эволюционный опыт помогает отличать безопасную еду от ядовитой. Кроме того, ученые обнаружили, что тараканы вырабатывают большое количество белков, которые служат противоядием для разных отравляющих веществ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сочи штурмуют гигантские тараканы

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