Россиянка пыталась изгнать бесов из сына с помощью хоккейной клюшки

Он признался, что травмы ему нанесла мать хоккейной клюшкой, которая пыталась изгнать из него бесов. Фото: pixabay

Он признался, что травмы ему нанесла мать хоккейной клюшкой, которая пыталась изгнать из него бесов. Фото: pixabay

В отеле в Нижнем Новгороде 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и поставила ему укол обезболивающего и димедрола. Все эти действия мать производила чтобы изгнать из подростка бесов.

По данным следствия, 25 июля женщина связала 12-летнего ребенка вечером 25 июля, пару раз ударила его хоккейной клюшкой, после чего ввела инъекцию. Об этом сообщает «КП». Издание пишет, что мать вколола ребенку обезболивающее и димедрол для того, чтобы он прекратил истерику, которую может услышать персонал отеля. В итоге, после избиения, женщина сбежала.

По данным издания, ребенка с множественными синяками на теле обнаружили в номере отеля спустя сутки. Все это время он не ел и не пил. Сперва мальчик утверждал, что получил травмы во время игры в хоккей, но затем он признался, что травмы ему нанесла мать, которая пыталась изгнать из него бесов.

Правоохранители задержали мать и возбудили против нее уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица». Женщина пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Ребенка поместили в социально-реабилитационный центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские нашли отца-изверга, который избил ребенка дверью.