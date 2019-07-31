Врачи рассказали, сколько арбузов можно съедать в день

Экзотический способ проверить арбуз, не разрезая, - попробовать его утопить. Тонут только перезрелые ягоды. Фото: pixabay.com

Экзотический способ проверить арбуз, не разрезая, - попробовать его утопить. Тонут только перезрелые ягоды. Фото: pixabay.com

Оказывается, большая ягода может приносить не только пользу, но и вред.

Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян в разговоре с «Аргументы и факты». Здоровый человек, уверяет специалистка, может есть примерно полкилограмма арбуза в день. При этом за раз лучше не употреблять больше 300 граммов.

Задуматься о летнем меню стоит тем, кто страдает от мочекаменной болезни, нарушения оттока мочи и некоторых других недугов. Врач заверила, что при наличии проблем со здоровьем после употребления арбуза, стоит уменьшить порцию, либо вовсе отказаться от ягоды – второй вариант актуален для тех, кто заметил аллергические реакции.

Такое, правда, случается довольно редко, но эксперт все равно советует относиться внимательнее к своему рациону.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, как выбрать арбуз и чем опасна ягода с белыми семечками.