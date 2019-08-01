В Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного суда

Вчера в Петербурге на 71 году жизни скончалась заместитель председателя Конституционного суда Ольга Хохрякова, доктор юридических наук и заслуженный юрист РФ. ​Ольга Сергеевна Хохрякова родилась в Свердловске в семье юристов и пошла по стопам родителей. В 1970 году она окончила Свердловский юридический институт и первые 2 года работала следователем районной прокуратуры. Затем она окончила аспирантуру ВНИИ советского законодательства при Минюсте СССР, в 1976 году защитила кандидатскую диссеретацию, а в 1992 году — докторскую. С 1976 года Ольга Сергеевна была научным сотрудником Института законодательства и сравнительного правоведения.

По рекомендации коллег, сотрудников института, президент РФ в 1994 году выдвинул ее на должность судьи Конституционного суда, и она проработала в этой структуре четверть века. В 2008 году судьи судьи КС избрали Ольгу Хохрякову заместителем председателя, и Совет Федерации РФ дважды переназначал ее на этот пост. Одновременно она вела преподавательскую и научную деятельность, воспитала немало молодых юристов и написала множество работ по проблемам трудового права и права граждан на социальное обеспечение.

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