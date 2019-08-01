Аэропорт Сардинии конфисковал у туристов 10 тонн песка

На пляжи Сардинии вернулись 10 т морского песка, камней и ракушек, которые туристы пытались вывезти с итальянского острова в течение многих лет.

На севере острова находится знаменитый 55-километровый Изумрудный берег с белым вулканическим песком. Немного этого песка любят прихватить с собой на память туристы. В течение многих лет сотрудники аэропорта Олбии изымали емкости с этим песком и штрафовали туристов, причем штрафы за это существенные. Год назад одного отдыхающего за бутылку с песком оштрафовали на €1 тыс., пишет газета Il Corriere della Sera.

Изъятый песок скапливался на складах, и недавно аэропорт решил от него избавиться. Директор охраняемой морской зоны Таволар Аугусто Навоне, когда ему позвонили из аэропорта, не сразу понял, что речь идет о 10 тоннах, а не о нескольких бутылях с песком. В результате совместных усилий властей Сардинии, геологов из университета Кальяри и природоохранной полиции конфискованный песок из аэропорта был возвращен на пляжи.

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