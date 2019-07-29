В Финляндии закрыли пляж: вандалы опрокинули биотуалет на песок

В Финляндии закрыли пляж: вандалы опрокинули биотуалет на песок
Если злоумышленников поймают, то заставят заплатить за чистку пляжа. Фото: pixabay.com

Испражнения залили песок, ступени и, возможно, попали в воду.

Власти города Нокиа порекомендовали горожанам отказаться от посещения пляжа Лиукуслахти. Неизвестные вандалы опрокинули кабинку биотуалета и слили нечистоты на песок.

Биотуалет спустили к самой воде, фекалии попали в том числе на ступени лестницы к кромке воды. Теперь санитарные инспекторы пытаются по пробам воды выяснить, попали ли испражнения в воду, сообщает Yle 29 июля. Власти финского города попросили о помощи полицейских: если злоумышленников поймают, то заставят заплатить за чистку пляжа.

Стоит отметить, что сейчас в Финляндии нежарко — около 17 градусов, так что горожане вряд ли сильно расстроятся из-за закрытия пляжа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что американские пляжи загрязнены фекалиями.

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