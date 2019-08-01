Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон

Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон
Игровой смартфон Black Shark 2 Pro имеет жидкостную систему охлаждения. Фото: twitter/Gizchina

Завтра начнутся продажи самого мощного в мире игрового смартфона Black Shark 2 Pro, который представила китайская Xiaomi.

«Черная акула» обладает 8-ядерным процессором от компании Qualcomm на чипсете Snapdragon 855+ (7-нм техпроцесс), оперативной памяти в нем 12 Гб, а объем внутренней памяти может быть 128, 256 или 512 Гб. Экран AMOLED с диагональю 6,39 дюйма поддерживает разрешение 2340 х 1080 пикселей и очень отзывчив на прикосновение. Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Кроме того, модель обладает жидкостной системой охлаждения.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп, основная камера состоит из двух модулей – 48 и 12 Мп. Смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 4 тыс. мАч. Black Shark 2 Pro работает на операционной системе Android 9.0 Pie.

Новинка от Xiaomi будет в зависимости от объема внутреннего накопителя стоить от 27 тыс. рублей.

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