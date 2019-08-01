В Тихвине благоустраивают Парк поколений

Теперь у воды можно расположиться с комфортом. Фото: vk.com

Теперь у воды можно расположиться с комфортом. Фото: vk.com

В Тихвине готовится к сдаче вторая очередь Парка поколений. Там благоустраивается место отдыха у реки Тихвинки в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

На берегу будет деревянный настил со стационарными шезлонгами, спортивная зона, площадка для барбекю, лавочки с навесами, волейбольная площадка, теннисные столы и качели. Все это вечером будет освещено, сообщает «Вестник СЗФО». К воде ведет лестница, выложенная сланцевым камнем. Ее доделают к концу сентября. Все остальное будет готово уже в начале августа. В парке установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город».

В подготовке проекта активное участие принимал Тихвинский вагоностроительный завод. В этом году на благоустройство около 10 тыс. м2 парка потрачено 39,3 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рабочий в Тихвине тяжело пострадал от падения лифта