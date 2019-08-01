В Петербурге задержан 53-летний телефонный хулиган

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании ГУ МВД в Петербурге заложена бомба.

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании ГУ МВД в Петербурге заложена бомба.

Сотрудники правоохранительных органов по «горячим» следам задержали телефонного хулигана в Петербурге.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 31 июля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании ГУ МВД в Петербурге, расположенном на Суворовском проспекте, заложена бомба. Правоохранители провели тщательный осмотр здания. Опасных предметов не было обнаружено.

Позже сотрудники полиции задержали 53-летнего злоумышленника в своей квартире, расположенной в доме 135 по набережной Обводного канала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти задержан телефонный хулиган. В четверг, 11 июля 2019 года, в полицию Бокситогорского района поступило сообщение о забытом предмете в культурно-досуговом центре на Комсомольской улице в городе Бокситогорске Ленинградской области. Специалисты проверили найденный предмет и сообщили, что он не предоставляет никакой опасности.