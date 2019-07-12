В Ленобласти задержан телефонный хулиган

В Бокситогорском районе полиция задержала телефонного хулигана.

В четверг, 11 июля 2019 года, в полицию Бокситогорского района поступило сообщение о забытом предмете в культурно-досуговом центре на Комсомольской улице в городе Бокситогорске Ленинградской области, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Специалисты проверили найденный предмет и сообщили, что он не предоставляет никакой опасности.

Правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника, им оказался 18-летний местный житель. Он задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двоих мужчин задержали после провалившейся кражи в банке в Сертолово. Полиция Петербурга задержала двоих мужчин. Их подозревают в покушении на кражу денег из банкомата в городе Сертолово Всеволожского района Ленобласти.