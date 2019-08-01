Найден новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки

Найден новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки
Подозреваемый уже дал показания, в которых признался в содеянном преступлении. Фото: vk.com/grigoreva_88

В результате расследования убийства в Санкт-Петербурге ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, следователи обнаружили нового подозреваемого. Имя сотрудники не раскрыли, однако известно, что мужчине 29 лет.

Как сообщает Следственный комитет РФ, подозреваемый уже дал показания, в которых признался в содеянном преступлении. В настоящее время избирается мера пресечения.

Ведомство заявило, что на 29-летнего подозреваемого их вывел ранее арестованный Даврон Мухамедов. Мужчина был обвинен в убийстве и грабеже активистки Григорьевой и отправлен в сизо до 21 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что убитая активистка часто обращалась за помощью в полицию, однако на угрозы не жаловалась. Обращения поступали из-за разбирательств бытового характера, которые происходили между Григорьевой и ее знакомыми.

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