Найден новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки

Подозреваемый уже дал показания, в которых признался в содеянном преступлении. Фото: vk.com/grigoreva_88

Подозреваемый уже дал показания, в которых признался в содеянном преступлении. Фото: vk.com/grigoreva_88

В результате расследования убийства в Санкт-Петербурге ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, следователи обнаружили нового подозреваемого. Имя сотрудники не раскрыли, однако известно, что мужчине 29 лет.

Как сообщает Следственный комитет РФ, подозреваемый уже дал показания, в которых признался в содеянном преступлении. В настоящее время избирается мера пресечения.

Ведомство заявило, что на 29-летнего подозреваемого их вывел ранее арестованный Даврон Мухамедов. Мужчина был обвинен в убийстве и грабеже активистки Григорьевой и отправлен в сизо до 21 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что убитая активистка часто обращалась за помощью в полицию, однако на угрозы не жаловалась. Обращения поступали из-за разбирательств бытового характера, которые происходили между Григорьевой и ее знакомыми.