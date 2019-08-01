Петербург занял второе место по количеству покупаемых книг

Лидером по покупкам книг в интернет-магазине стали Москва и Московская область. Фото: pixabay

Лидером по покупкам книг в интернет-магазине стали Москва и Московская область. Фото: pixabay

Крупнейший российский онлайн-ритейлер составит рейтинг регионов России по числу покупок книг.

По данным компании Wildberries, всего за первое полугодие текущего года покупатели приобрели более 2 миллионов книг, что на 168% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и сравнимо с итогами продаж всего 2018 года.

Лидером по покупкам книг в интернет-магазине стали Москва и Московская область. Второе место занял Петербург. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Следом идут Свердловская область, Ростовская область и Нижегородская область. Также в рейтинге присутствует Красноярский край, ХМАО и Иркутская область. Топ-10 замыкает Новосибирская область.

Аналитики Wildberries прогнозируют, что в ближайшие годы книги будут покупать в интернет-магазинах все чаще, а доля региональных продаж литературы продолжит свой рост.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы вошли в рейтинг самых пьющих туристов на российском побережье.