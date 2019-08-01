В «Ленте» поймали воров из Закавказья

В общей сумме женщины насобирали в свои «корзины» на 5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В общей сумме женщины насобирали в свои «корзины» на 5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе жители Закавказья были пойманы за попыткой ограбления гипермаркета «Лента», который находится на Бухарестской улице.

Как сообщается на сайте Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленобласти, в гипермаркет вошли две женщины, прибывшие в город из государств Закавказья в возрасте 25 и 28 лет.

Женщины спрятали товары по карманам и под одежду. В общей сумме женщины насобирали в свои «корзины» на 5 тысяч рублей. После чего решили незаметно протиснуться мимо касс, чего им сделать не удалось. Похитительниц заметили сотрудники еще в торговом зале и незамедлительно вызвали сотрудников охраны.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье 30, части 1 статьи 158 (покушение на кражу) УК РФ.

Ранее Gazets.SPb сообщала воре, который похитит сумку в троллейбусе Санкт-Петербурга.