В порту Петербурга задержали груз с кониной из Мексики

Сотрудники Россельхознадзора задрежали в Большом порту Петербурга груз с мясом в несколько десятков тонн, который прибыл из Мексики.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, при проверке документов, сотрудникам ведомства не было предоставлено уведомление от мексиканской государственной ветеринарной службы о том, что в Петербург прибудет 24 тонны груза.

Из-за нарушения ветеринарного законодательство перемещение груза приостановили.

Сотрудниками ведомства были составили протоколы об административном правонарушении.

На данный момент груз уже отпустили, что произошло после разъяснений сотрудников из Мексики. Груз отправился для дальнейшей продажи.

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