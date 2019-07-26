Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в Томской области

В районах Томской области была зафиксирована массовая гибель пчел. На происходящее пожаловались пчеловоды из Зырянского, Шегарского и Кожевниковского районов.

Владислав Азаренко, замначальника отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по региону заявил, что предварительная причина массовой смерти пчел – отравление химикатами и пестицидами. В 2011 ведомство контролировало их распространение, сейчас такие полномочия отсутствуют.

Данными веществами производится обработка полей, в целях защиты от вредителей, болезней и сорняков. В настоящее время в России отсутствуют структуры, которые бы контролировали их правильное и безопасное применение, отметил замначальника Россельхознадзора.

Гибель пчел также зафиксирована в Алтайском крае.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пчелы «переехали» из пасеки в автосервис неподалеку.