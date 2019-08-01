Банки России вновь выдают кредиты на образование

Кредит можно оформить по льготный ставке не более 9% годовых. Фото: pixabay.com

Кредит можно оформить по льготный ставке не более 9% годовых. Фото: pixabay.com

С августа студенты России снова имеют возможность взять в банке кредит на образование. Два года назад программа была приостановлена.

Как сообщает Минобрнауки, студенты вузов, которые имеют лицензию, смогут оформить льготный кредит по ставке не более 9% годовых на весь срок обучения, и плюс три дополнительных месяца после, в случае невозможности выплаты.

Данное соглашение о государственной поддержке кредитов на образование уже подписано Минобрнаукой и Сбербанком. Документ вступил в силу сегодня, 1 августа.

Также в ведомстве отметили, что студент может не выплачивать банку долг в течение льготного периода. Однако с начала третьего года задолженность нужно будет гасить в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что студенты Санкт-Петербургского Государственного Политехнического университета были отравлены шавермой.