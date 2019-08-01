Ребенку в Индии вырезали 526 зубов

Мальчик пожаловался на боль в нижней части челюсти.

Семилетний мальчик в Индии пожаловался на сильную боль в нижней части челюсти. Стоматологи отправили ребенка на рентген: выяснилось, что у индийца во рту есть 526 лишних зубов.

Зубы оказались маленькими и рудиментарными, они сидели в опухоли, которую врачи — с согласия родителей — начали немедленно вырезать, сообщает Saveetha Dental College. Операция заняла несколько часов, мальчик чувствует себя нормально.

Причины такого странного явления пока не определили. Врачи высказали идеи генетического заболевания и излучения от башни сотовой связи. Интересно, что в 2014 году — всего 5 лет назад — врачи в Индии вырезали у пациента 232 лишних зуба.

Всего у здорового взрослого человека в норме должно быть от 28 до 32 зубов. У детей обычно насчитывают 20 молочных зубов.

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