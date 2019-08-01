Для россиян продлен безвизовый режим в Тайвань

Для россиян продлен безвизовый режим в Тайвань
Режим просуществует до 31 июля 2020 года. Фото: pixabay.com

Власти Тайваня продлили на год безвизовый режим для граждан Российской Федерации. Также виза при въезде не понадобится гражданам Таиланда, Брунея и Филиппин.

Как сообщает «ТАСС», ранее такой режим открыли ради эксперимента. В следствии значительного увеличения потока туристов, властями было решено продлить его на год, режим просуществует до конца июля 2020 года. Помимо режима, было также решено увеличить срок пребывания россиян на острове до 21 суток.

Известно, что турпоток вырос на 65% в результате такого эксперименты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об ужесточении выдачи шенгенских виз. Известно, что изменения вводятся с осени, чтобы не испортить планы отдыхающих туристов. Финляндия надеется, что нововведение не снизит турпоток из России.

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