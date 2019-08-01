Эксперты рассказали, что ценят коррупционеры

Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры рассказал об эксперименте, результаты которого раскрыли ценности обвиняемых в коррупции людей.

О проводимом эксперименте сообщила сотрудник НИИ Наталья Ратинова на форуме «Вместе против коррупции», передает «РИА Новости». Специалисты НИИ расспрашивали бывших сотрудников правоохранительных органов, которые ранее были обвинены в коррупции. Интервьюируемые о целях беседы не знали.

Ратинова отметила, что результаты ее приятно удивили. Оказалось, что большинство опрошенных ценят свободу, семью и любовь. А финансовая значимость была довольно низкой, что удивительно.

Выяснилось также, что меньше всего коррупционеры ценят развлечения и общественное признание. В этом же числе закон и власть.

Многие опрошенные говорили о правилах, которых следуют придерживаться во время игры, ведь это гарантирует безопасность.

Эксперты пришли к тому, что к коррупции не склонны люди особого типа, такая тяга происходит от ценностей той или иной организации, где работает человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала насколько выросла коррупция за год на территории России.