Эксперты рассказали, что ценят коррупционеры

Эксперты рассказали, что ценят коррупционеры
Коррупционеры ценят свободу, семью и любовь. Фото: pixabay.com

Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры рассказал об эксперименте, результаты которого раскрыли ценности обвиняемых в коррупции людей.

О проводимом эксперименте сообщила сотрудник НИИ Наталья Ратинова на форуме «Вместе против коррупции», передает «РИА Новости». Специалисты НИИ расспрашивали бывших сотрудников правоохранительных органов, которые ранее были обвинены в коррупции. Интервьюируемые о целях беседы не знали.

Ратинова отметила, что результаты ее приятно удивили. Оказалось, что большинство опрошенных ценят свободу, семью и любовь. А финансовая значимость была довольно низкой, что удивительно.

Выяснилось также, что меньше всего коррупционеры ценят развлечения и общественное признание. В этом же числе закон и власть.

Многие опрошенные говорили о правилах, которых следуют придерживаться во время игры, ведь это гарантирует безопасность.

Эксперты пришли к тому, что к коррупции не склонны люди особого типа, такая тяга происходит от ценностей той или иной организации, где работает человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала насколько выросла коррупция за год на территории России.

интервью коррупция эксперимент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали, что ценят коррупционеры
Гранаты и гильзы нашли в посылке в Пулково
Малком прилетел в Петербург подписывать контракт с “Зенитом”
Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения ядовитых баллонов
Кортики и сабли из Финляндии не проехали в Россию
“Алая Ведьма” Элизабет Олсен выходит замуж
Школьник из Уфы набрал «112» и потребовал 5 млн рублей
Продуктовый магазин исчез с Суздальского проспекта