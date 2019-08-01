На проектировку участка “коричневой” линии метро уйдет 3 года

На проектировку участка “коричневой” линии метро уйдет 3 года
Первые станции шестой линии откроются в 2022 году. Фото: pixabay.com

Смольный готов заплатить за проект от “Юго-Западной” до “Сосновой поляны” 990 млн.

Смольный ищет проектировщиков для участка Красносельско-Калининской линии метро. Подрядчика выберут в сентябре и дадут ему 3 года на работу.

Стоимость проекта участка от “Юго-Западной” до “Сосновой поляны” составит 990 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок от 1 августа.

Шестая “коричневая” линия метрополитена Санкт-Петербурга соединит юго-запад с северо-востоком через центр. В 2022 году откроются первые станции — “Юго-Западная” и “Путиловская”. Отрезок от “Юго-Западной” до “Сосновой поляны” через станции “Петергофское шоссе”, “Улица Доблести” и “Бресткая” планировали строить в 2021-2027 годах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Метрострой” показал фото с Фрунзенского радиуса Санкт-Петербурга.

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На проектировку участка “коричневой” линии метро уйдет 3 года
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