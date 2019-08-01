Митянина и ректоры обсудили болеющих студентов

Митянина и ректоры обсудили болеющих студентов
Анна Митянина поучаствовала в заседании Совета ректоров Петербурга и Ленобласти. Фото: gov.spb.ru

Абитуриенты должны предъявлять справку о прививках при поступлении.

Анна Митянина выступила на заседании Совета ректоров ВУЗ Петербурга. Вице-губернатор Петербурга обеспокоена проблемой профилактики инфекций, в то время как в Петербурге фиксируют новые случаи кори.

Митянина заметила, что в ВУЗах часто нет контроля за вакцинацией студентов. Иногородних студентов часто не прикрепляют по полису к петербургским поликлиникам, сообщили в Смольном 1 августа.

Вице-губернатор подчеркнула, что абитуриенты должны предъявлять документ о прививках при поступлении в ВУЗ — это действующий приказ Минздрава. В течение года все студенты должны прикрепляться к территориальным или ВУЗовским поликлиникам, которые есть почти у каждого медВУЗа в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что студенты Политехнического университета отравились шавермой.

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