Беглов вручит премии лучшим врачам Петербурга

Специалисты получат по 150 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подписал постановление о присуждении премий лучшим медицинским работникам за 2018 год. Победителей выберут в 20 номинациях – 11 врачей получат 150 тысяч рублей, остальные девять (медработники со средним профессиональным образованием) по 75 тысяч рублей. В общей сложности на премии из бюджета выделят более 2,3 миллионов рублей.

Напоминаем, что глава города хвалил медицину Санкт-Петербурга, но выразил надежду, что она будет развиваться, а оказываемая помощь будет выше любых похвал. Беглов отметил, что для этого у Северной столицы есть все.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов пообещал, что все поликлиники Петербурга станут «бережливыми» до конца года. На данный момент по такой модели работаю 35 учреждений.