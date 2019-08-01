В Ленобласти рабочая неделя завершится похолоданием

Местным жителям обещают дожди.

Прогнозами на пятницу поделились в областном центре МЧС. В сообщении сказано, что ночью второго августа по Ленинградской области будет гулять ветер со скоростью до семи метров в секунду. В некоторых районах региона температура опустится до плюс семи градусов, в других же не упадет ниже плюс 12 градусов.

Днем ветер должен усилиться до девяти метров в секунду, а воздух прогреться до 18 градусов тепла. Местами ожидаются кратковременные дожди, так что не лишним будет взять с собой зонтик.

Спасатели также напоминают, что сразу в нескольких районах Ленинградской области есть высокий риск возникновения пожаров – отдыхающих на природе просят внимательнее отнестись к кострам.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге конец недели также выдастся прохладным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в августе температура в СЗФО будет ниже нормы. В Петербурге в первую неделю августа дневные температуры будут колебаться в пределах +16…+19 градусов, ночами будет +9…+11 градусов тепла, и только в следующую среду воздух прогреется до +21.