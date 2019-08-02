Парад на День ВМФ может покинуть Петербург

В комитете по природопользованию Санкт-Петербурга прошло обсуждение вопросов ремонта Южной стенки кронштадской Усть-Рогатки.

Именно на данной стенке находились зрители во время проведения парада в честь Дня Военно-морского флота. Она находится в непригодном состоянии. На реконструкцию стенки может уйти до трех лет.

Представитель компании «Геоизол» Роман Белов в ходе слушаний заявил, что реконструкция стенки будет осуществляться в три этапа. Он отметил, что с технической точки зрения на незадействованном участке можно будет разместить зрителей.

Перед проведением парада частично были применены противоаварийные работы, в противном случае гранитные блоки бы продолжили крушиться.

По данным «Фонтанки», парад на День ВМФ в следущий раз примет Севастополь, а Санкт-Петербургу придется с ним попрощаться. На данный момент официального заявления на этот счет не было.

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