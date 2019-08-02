В Петербурге регистрируется всё больше разводов

чаще всего свадьбы играют пары от 25 до 34 лет. Фото: Pixabay

чаще всего свадьбы играют пары от 25 до 34 лет. Фото: Pixabay

Жители Санкт-Петербурга стали всё чаще разводиться, а вот количество желающих скрепить себя узами брака сократилось.

По данным статистического агентства «Петростат», в общей сложности за 2018 год в брак вступило порядка 44 тысяч пар. Количество молодоженов сократилось на 8,5 тысяч по сравнению с показателями 2017 года.

Разводов почти вдвое меньше — 26 тысяч. Однако это количество на 1 тысячу превышает данные за 2017 год.

Самый распространенных возраст женихов — от 25 до 34 лет. Почти половина браков относится к данной возрастной категории со стороны мужчин. При этом, более 6 тысяч свадеб сыграли мужчины от 18 до 24 лет. Всего в 10 парах новобрачных мужу было меньше 18 лет.

У женщин ситуация похожая: самый популярный возраст, пришедшийся на половину браков, — от 25 до 34 лет. Замуж до совершеннолетия вышли 48 девушек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что каждый пятый ребенок в Петербурге рождается внебрачным.