Минздрав назвал лидеров России по абортам

Наибольшее число абортов насчитывается в Еврейской автономной области, Сахалинской области и в Республике Тыва. Фото: pixabay

Наибольшее число абортов насчитывается в Еврейской автономной области, Сахалинской области и в Республике Тыва. Фото: pixabay

Минздрав РФ назвал регионы страны, где наибольшее число женщин шли на аборт.

Наибольшее число абортов за 2018 год насчитывается в Еврейской автономной области – 35,6 на тысячу женщин от 15-44 лет. После следуют Республика Тыва, там 34,5 тыс. и в Сахалинской области 32,2 тыс.

Меньше всего абортов делают в Дагестане, Ингушетии и Москве.

Ранее Gazeta.SPb писала о снижении рождаемости детей, что стало последствием частых абортов. Отмечается, что во многих стран снижается рождаемость именно девочек, так как не все семьи хотят растить дочку. Некоторым семьям растить сына оказывается выгоднее. Среди таких стран лидируют Китай, Индия и Вьетнам. Число не рождаемых детей в этих странах пугающе большое.