В Красносельском районе задержан мужчина нанесший удары табуреткой

Полиция Красносельского района задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщило ГУ МВД, сотрудникам правоохранительных органов Красносельского района Петербурга поступила телефонограмма. Сообщили, что с улицы Партизана Германа был доставлен мужчина 31 года. Отмечается, что гражданин находился в тяжелом состоянии.
После проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД РФ по Петербургу и ЛО.
После ссоры подозреваемый совершил несколько ударов табуреткой потерпевшему по голове.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время избирается мера наказания задержанному.
Ранее Gazeta.SPb писала о раскрытии преступления в Выборгском районе.