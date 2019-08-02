В Красносельском районе задержан мужчина нанесший удары табуреткой

В Красносельском районе задержан мужчина нанесший удары табуреткой
Подозреваемый нанес удар по голове потерпевшего табуреткой. Фото: pixabay.com

Полиция Красносельского района задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщило ГУ МВД, сотрудникам правоохранительных органов Красносельского района Петербурга поступила телефонограмма. Сообщили, что с улицы Партизана Германа был доставлен мужчина 31 года. Отмечается, что гражданин находился в тяжелом состоянии.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД РФ по Петербургу и ЛО.

После ссоры подозреваемый совершил несколько ударов табуреткой потерпевшему по голове.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время избирается мера наказания задержанному.

Ранее Gazeta.SPb писала о раскрытии преступления в Выборгском районе.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти красносельский район
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