В Петербурге появится Совет по развитию здравоохранения

Временно исполняющий губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в Северной столице создадут совет по развитию здравоохранения.

Градоначальник в ходе встречи с представителями петербургских поликлиник обсудил актуальные вопросы в сфере здравоохранения, включая повышение качества медицинской помощи и ее доступность для горожан.

По данным Администрации города, до конца текущего года строители планируют сдать 25 больниц, 18 из которых начнут работу в этом году. Также 15 объектов здравоохранения выкупят у частников. На данные цели выделят 1,9 млрд рублей из федерального и городского бюджетов.

Особое внимание уделили проблеме с нехваткой сотрудников в поликлиниках. Главные врач медучреждений рассказали, что медицинский персонал на сегодняшний день сильно загружен — в поликлиниках стоят очереди. Беглов предложил организовать систему поощрения для врачей, особенно для начинающих. Однако средства направят только в учреждения, в которых эффективная кадровая политика.

По мнению главы Петербурга, подобные встречи должны проводиться на постоянной основе, для этого Беглов предложил создать Совет по развитию здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов вручит премии лучшим врачам Петербурга.