Петербургские гостиницы показали высокую загруженность

Согласно данным международной консалтинговой компании Colliers International, средний уровень загруженности отелей в Петербурге за последнее полугодие составил 69%. За первые шесть месяцев 2019 года зафиксировано 64%.

Как сообщает компания, увеличение процента загруженности — результат роста турпотока в Северную столицу. Среди них и те, кто перенес свое путешествие в 2018 году из-за большого числа болельщиков, приехавших в город на Чемпионат мира по футболу.

По данным Пулково, пассажиропоток увеличился и в аэропорту. За первую половину 2019 года поток превысил 8,7 млн человек. Известно, что количество людей превышено на 10,3% чем в тот же период в 2018 году. Самые высокие показатели наблюдаются среди внутренних направлений.

Количество номеров в гостиницах за последние пол года значительно выросло, однако темп туристов замедлился. В семи отелях в 2018 году было выделено 897 номеров, в этом году выделено 379 номеров в шести гостиницах.

В конце июня настоящего года объем классических гостиниц Санкт-Петербурга составил более 23 тысяч номеров. Отмечается, что цифрой не учтены хостелы, мини-отели и прочие места.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о возможном открытии апарт-отеля.