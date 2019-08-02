Мотоциклист выжил после лобового удара с грузовиком

В Ленинградской области в Сланцевском районе мотоциклист в результате ДТП с грузовиком был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как сообщает «Мойка78», столкновение участников произошло сегодня, 2 августа, около 8 утра. Мужчина ехал на мотоцикле Kawasaki по трассе «Старополье — Осьмино». В результате потери управления над транспортом он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

Известно, что водителю 58 лет, сейчас он находится в больнице и чудом остался жив.

Ведомство изучает детали ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о смерти мотоциклиста на КАДе. Водитель въехал по неизвестной причине а автомобиль «Мерседес». Мотоциклист получил тяжелые травмы, в результате чего не дождался скорой помощи и скончался на месте. Об этом сообщили очевидцы в одной из групп в «ВКонтакте».