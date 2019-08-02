Беглов выяснил болевые точки районов и МО Петербурга

Беглов выяснил болевые точки районов и МО Петербурга
Беглова занимает пост врио с 3 октября. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора признал, что нельзя выяснить все проблемы города даже за 2-3 года.

Александр Беглов заявил, что уже выяснил главные “болевые точки” районов Санкт-Петербурга и его муниципалитетов. Врио губернатора выступил перед полуфиналистами кадрового конкурса “Мой город — мои возможности” 2 августа.

Беглов признал, что за год и даже 2-3 года нельзя разобраться во все проблемах города. При этом он отметил, что правительство Петербурга знает основные сложности в разных частях Северной столицы и готово делиться своим опытом с управленцами.

Беглов занял пост врио 3 октября. Сейчас он надеется стать полноценным губернатором: выборы назначены на 8 сентября, соперниками Беглова выступают Надежда Тихонова, Владимир Бортко, Михаил Амосов.

На кадровый конкурс отправили свыше 35 тысяч заявок — не только петербуржцы, но и жители Ленобласти и Москвы. Всего заявки поступили от жителей 83 регионов РФ плюс 9 соседних стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов заявил, что Смольному нужен резерв молодых кадров.

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