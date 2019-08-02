В Петербурге на Богатырском проспекте установят современный говорящий светофор

В Санкт-Петербурге в Приморском районе появится долгожданный регулируемый пешеходный переход и светофорный пост с голосовым сопровождением.

Новый пешеходный переход будет оборудован на Богатырском проспекте возле дома №50.

Как сообщает пресс-служба Смольного, строительные работы начнутся уже в этом месяце. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2019 года.

В рамках социальных программ «Говорящий город» и «Доступная среда» светофор будет оснащен звуковыми командами. Такие введения обеспечат людям с ограниченными возможностями совершить безопасный переход через дорожную часть. Для удобства граждан также будет обустроен подход к светофору и занизят поребрики.

Известно, что от горожан несколько раз поступали просьбы на установку светофора в данном участке.

Ранее Gazeta.SPb писала, что на Васильевском заговорили светофоры.